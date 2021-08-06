Глава «Барселоны»: контракт с Месси был согласован. Мы должны были подписать его вчера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как сорвалось подписание нового контракта с нападающим Лионелем Месси.



«Мы с Лео уже пожали руки. Контракт был готов. Мы должны были выплачивать зарплату за два сезона до 2026 года. Всё было на сто процентов согласовано, мы должны были подписать договор вчера. Но затем вскрылись правила Ла Лиги, и я сообщил об этом отцу Лео. Холодный душ», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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