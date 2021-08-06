Главный тренер «Динамо» рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем с ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности футболистов к матчу третьего тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Слай частично тренировался в общей группе. Лесовой против ЦСКА не сыграет. Моро и Фомин не так плохо сыграли в Уфе. Вся команда хорошо провела 65 минут. Оба игрока очень важны для нас. Думаю, что в матче с ЦСКА они оба примут участие.
Для нас достаточно сложным решением было оставлять Скопинцева на лавке. Но руководствуемся идеей для успеха команды. Дима хорошо показывает себя на тренировках. С «Уфой» он вышел в атаку, хорошо провёл этот отрезок, это подтверждается его голевой передачей», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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