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Главный тренер «Динамо» рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем с ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности футболистов к матчу третьего тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Слай частично тренировался в общей группе. Лесовой против ЦСКА не сыграет. Моро и Фомин не так плохо сыграли в Уфе. Вся команда хорошо провела 65 минут. Оба игрока очень важны для нас. Думаю, что в матче с ЦСКА они оба примут участие.

Для нас достаточно сложным решением было оставлять Скопинцева на лавке. Но руководствуемся идеей для успеха команды. Дима хорошо показывает себя на тренировках. С «Уфой» он вышел в атаку, хорошо провёл этот отрезок, это подтверждается его голевой передачей», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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