Президент «Барселоны» исключил, что Лионель Месси останется в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, может ли нападающий Лионель Месси, у которого истёк контракт, остаться в клубе.



«Несколько часов назад я общался с Лео и его отцом Хорхе. Нет никаких шансов, что он останется в клубе. Это невозможно из-за финансовых правил. Очень жаль, но всё так. Новая эра», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Ранее Лапорта подробно объяснил уход Месси из «Барселоны».



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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