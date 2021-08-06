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Лионель Месси не собирается уезжать в США этим летом

Лионель Месси не собирается уезжать в США этим летом
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Стали известны планы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после ухода из «Барселоны».

Как сообщает Marca, футболист не намерен переходить в один из клубов МЛС. Он хочет поиграть в Европе ещё несколько лет, как это предполагалось по новому контракту с «Барселоной», который так и не был подписан. В США Лео может перебраться позднее. Вероятно, он перейдёт в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подробно объяснил уход Месси из клуба.

Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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