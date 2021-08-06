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«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Лионелем Месси. В клубе уверены в сделке

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Лионелем Месси. В клубе уверены в сделке
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, покинувший «Барселону», с большой вероятностью продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», в переговорах с 34-летним футболистом продвинулся «Пари Сен-Жермен». В настоящее время клуб обсуждает с Лео структуру контракта. В стане парижан есть уверенность, что сделка состоится.

Отмечается, что «Манчестер Сити» по-прежнему не проявил заинтересованности в переходе Месси. По аргентинцу работает только «ПСЖ».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подробно объяснил уход Месси из клуба.

Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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