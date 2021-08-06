В УЕФА прошла волна арестов перед чемпионатом Европы — 2020

В штаб-квартире УЕФА в начале апреля прошёл ряд арестов, сообщает Blick. По информации источника, два человека находятся под стражей на протяжении четырёх месяцев. Они подозреваются в коррупционных действиях.
Окончательные причины арестов и допросов не называются. Но, по информации источника, речь идёт о сокрытии и хищении крупных денежных сумм между УЕФА и поставщиками услуг. Сведения держались в секрете, чтобы не подвергать опасности проведение чемпионата Европы по футболу — 2020.
Ранее УЕФА проиграл судебное разбирательство с клубами-учредителями Европейской Суперлиги. Такой вывод можно сделать из совместного заявления «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», в котором клубы выступили против монополии УЕФА в футболе и выразили уверенность в успешной реализации Суперлиги.
В заявлении сообщается, что Мадридский суд отклонил иски УЕФА — теперь организация не имеет права применять санкции к создателям и участникам Суперлиги. Если УЕФА продолжит ущемлять клубы, причастные к созданию нового турнира, то получит наказание от штрафов до уголовной ответственности.
- 6 августа 2021
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