«Динамо» победило «Нижний Новгород» в матче молодёжек, «Рубин» спасся от поражения

В 4-м туре молодёжного первенства России «Нижний Новгород» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде и завершился со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд на 27-й минуте благодаря точному удару полузащитника Максима Кипкаева. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, хавбек Даниил Михайлин удвоил преимущество бело-голубых. На 64-й минуте нападающий «Динамо» Степан Обрывков довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили лишь голом полузащитника Леонида Юферова на 89-й минуте.

В другом матче Академия футбола им. Ю. Коноплёва принимала «Динамо». Встреча прошла в Приморском и завершилась со счётом 2:2.



Гости забили уже на 9-й минуте усилиями полузащитника Дениса Михайлова. Хозяева впоследствии совершили камбэк. Сначала на 39-й минуте хавбек Никита Павлюк восстановил равновесие, а затем на 55-й минуте нападающий Даниил Иконников вывел свою команду вперёд. Уйти от поражения казанцам позволил точный удар полузащитника Алексея Захарова на 91-й минуте.

Результаты других матчей:



«Урал» — «Крылья Советов» — 1:1

«Химки» — «Ростов» — 0:2