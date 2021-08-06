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«Динамо» победило «Нижний Новгород» в матче молодёжек, «Рубин» спасся от поражения

«Динамо» победило «Нижний Новгород» в матче молодёжек, «Рубин» спасся от поражения
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В 4-м туре молодёжного первенства России «Нижний Новгород» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд на 27-й минуте благодаря точному удару полузащитника Максима Кипкаева. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, хавбек Даниил Михайлин удвоил преимущество бело-голубых. На 64-й минуте нападающий «Динамо» Степан Обрывков довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили лишь голом полузащитника Леонида Юферова на 89-й минуте.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - М-лига. 4-й тур
06 августа 2021, пятница. 13:00 МСК
Нижний Новгород-мол.
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Динамо-мол.
Москва
0:1 Кипкаев – 27'   0:2 Михайлин – 42'   0:3 Обрывков – 64'   1:3 Юферов – 89'

В другом матче Академия футбола им. Ю. Коноплёва принимала «Динамо». Встреча прошла в Приморском и завершилась со счётом 2:2.

Гости забили уже на 9-й минуте усилиями полузащитника Дениса Михайлова. Хозяева впоследствии совершили камбэк. Сначала на 39-й минуте хавбек Никита Павлюк восстановил равновесие, а затем на 55-й минуте нападающий Даниил Иконников вывел свою команду вперёд. Уйти от поражения казанцам позволил точный удар полузащитника Алексея Захарова на 91-й минуте.

Россия - М-лига. 4-й тур
06 августа 2021, пятница. 12:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
2 : 2
Рубин-мол.
Казань
0:1 Михайлов – 9'   1:1 Павлюк – 39'   2:1 Иконников – 55'   2:2 Захаров – 90+1'

Результаты других матчей:

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:1
«Химки» — «Ростов» — 0:2

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