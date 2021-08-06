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«Со мной было то же самое». Хамес Родригес — о положении Агуэро после ухода Месси

«Со мной было то же самое». Хамес Родригес — о положении Агуэро после ухода Месси
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес высказался о ситуации нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро. Аргентинец этим летом перешёл из «Манчестер Сити» в каталонский клуб, где должен был играть со своим соотечественником и лучшим другом Лионелем Месси. Однако тот покинул команду.

«Кун Агуэро пришёл в «Барселону», и теперь Месси оттуда уходит. А ведь они друзья. Такое происходит в футболе. Со мной было то же самое. Я пришёл в «Эвертон», потому что там был Анчелотти. И что теперь? Карло ушёл», — цитирует Хамеса Marca со ссылкой на его эфир в Twitch.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подробно объяснил уход Месси из клуба.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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