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Хамес Родригес: с Месси «ПСЖ» разыграет сезон в одиночку. Просто отдайте им все трофеи

Хамес Родригес: с Месси «ПСЖ» разыграет сезон в одиночку. Просто отдайте им все трофеи
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился мыслями об уходе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси каждый год забивал как минимум 30 голов и отдавал как минимум 30 ассистов. Теперь «Барселоне» придётся искать игроков, которые будут способны показывать такую статистику. Одного с 10 голами и 10 передачами, ещё одного с пятью и пятью и так далее. Проблема только в том, чтобы найти.

Если Месси перейдёт в «ПСЖ», они разыграют сезон в одиночку. Просто отдайте им все трофеи. Не думаю, что английские клубы смогут платить ему. Только «Манчестер Сити», — цитирует Хамеса Marca со ссылкой на его эфир в Twitch.

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