Мурило не поможет «Локомотиву» в матче с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра не сыграет в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает пресс-служба железнодорожников. В самом начале предыдущей встречи с ЦСКА (2:1) легионер нашего клуба получил крайне болезненный удар, однако сумел продолжить игру. В настоящий момент Мурило проходит необходимые медицинские процедуры и готовится к матчу четвёртого тура с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.



Сегодня, 6 августа, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.