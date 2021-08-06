«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на стартовый матч 3-го тура РПЛ

«Уфа» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, который пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Саплинов, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Сильянов, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Чёрный, Едвай, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зе Луиш, Лисакович.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
- 6 августа 2021
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
15:06
-
14:44
-
14:38
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:03
-
12:56
-
12:41
-
12:28
-
12:27
-
12:03
-
11:58
-
11:32