«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на стартовый матч 3-го тура РПЛ

«Уфа» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, который пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.



Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Саплинов, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.



«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Сильянов, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.



Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Чёрный, Едвай, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зе Луиш, Лисакович.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

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