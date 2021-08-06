Неймар предложил Месси забрать 10-й номер в «ПСЖ». Лионель отказался
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар пытается уговорить аргентинского форварда Лионеля Месси перейти в состав французского клуба, сообщает RMC Sport. Он даже предложил Лионелю забрать 10-й номер. Но Месси решил отказаться от этого, футболист продолжает раздумывать над дальнейшим продолжением карьеры.
Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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