Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе Месси в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе в клуб бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Мы потратились на Джека Грилиша, и он будет играть под 10-м номером, потому что мы в нём уверены и думали, что Лео останется в «Барселоне». Сейчас мы не думаем о Месси», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в «Твиттере».



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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