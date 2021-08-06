Гвардиола: если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры по Кейну, то всё кончено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о потенциальном трансфере нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Он игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск занятия и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниэл Леви. Сам игрок настаивает на джентльменском соглашении с управленцем. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
- 6 августа 2021
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