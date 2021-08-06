«Спартак» одолел «Строгино» в молодёжном первенстве, «Зенит» вырвал победу над «Арсеналом»

В 4-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Строгино». Матч прошёл на поле академии красно-белых в Москве и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 59-й минуте. Его автором стал полузащитник Михаил Пилипенко.
В параллельном матче «Арсенал» принимал «Зенит». Встреча прошла на поле академии «оружейников» в Туле и завершилась со счётом 2:3.
Гости вышли вперёд уже на 2-й минуте благодаря точному удару защитника Андрея Марьянова. На 16-й минуте хозяева восстановили равновесие усилиями полузащитника Кингза Кангва, однако спустя пять минут вновь пропустили — отличился нападающий Аким Белохонов. В начале второго тайма, на 53-й минуте, туляки во второй раз сравняли счёт. Забил хавбек Максим Кайнов. Исход противостояния на 74-й минуте решил полузащитник санкт-петербургской команды Руслан Хайлоев.
- 6 августа 2021
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