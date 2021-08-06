Источник: украинец Виктор Коваленко перейдёт из «Аталанты» в «Специю»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Специи», сообщает спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, футболист перейдёт в новый клуб на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. В минувшем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.
«Специя» в 38 матчах набрала 39 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91). Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук.
- 6 августа 2021
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