Почеттино: «ПСЖ» рассматривает различные варианты усиления. Месси — один из них

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию, что в клуб может перейти бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Сообщалось, что парижане продвинулись в переговорах с 34-летним аргентинцем.
«Как я уже говорил, мы сконцентрированы на старте сезона. В то же время клуб усердно работает на трансферном рынке, чтобы усилить команду и сделать так, чтобы мы смогли достичь своих целей. Что касается Месси, мы знаем, что произошло вчера, но сейчас думаем только о предстоящем матче. Над трансферами работают Леонардо и наш президент.
В случае с Месси в первую очередь имеет значение уровень мастерства, а не работоспособность. Клуб работает над усилением, рассматривает различные варианты, и, конечно же, Месси — один из них», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
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