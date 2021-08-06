Президент «Барселоны» признал, что у «ПСЖ» есть возможность подписать Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта кратко высказался о возможном переходе экс-капитана каталонцев Лионеля Месси в «ПСЖ». Накануне, 7 августа, «Барселона» официально объявила об уходе аргентинского нападающего, который на протяжении всей карьеры выступал за каталонский клуб.

«Я бы хотел вновь видеть Месси, выступающего за «Барселону». Но ему предстоит самому решать своё будущее. Нужно спрашивать его о следующем клубе.

«ПСЖ»? Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, заинтересованы ли они в нём. Но известно, что у них есть возможности для подписания Месси», — цитирует Лапорту Marca.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.