Салихова объяснила, почему негативно отзывалась о Тедеско в переписке с Поповым

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала появление скриншота переписки с экс-спортивным директором клуба Дмитрием Поповым. В переписке она негативно отзывалась о бывшем наставнике «Спартака» Доменико Тедеско, хотя неоднократно публично говорила, что поддерживает его.

«Я против Доменико Тедеско не была никогда. Ему это известно. Мне надо было понять, кто в какие игры в клубе играет и истинные намерения каждого. Бесценный опыт работы с Шамилем Газизовым привил новые навыки общения с сотрудниками. Уже нельзя с широко распахнутыми глазами в футбольном мире обитать.

А идти в рукопашную с декабря было б недальновидно. Тедди б тогда слили после проигрыша «Рубину» (это было 4-е поражение подряд). Я его никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы».

Мне удалось при этом всем паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись, и команда заняла второе место. Никто из внешних даже не догадывался, что в клубе пылает и давно. Была идеальная картинка: трогательные проводы, болельщики и руководство. Кто-то ликовал, кто-то смотрел на это всё с комом в глотке», — написала Салихова в своём телеграм-канале.