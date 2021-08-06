«Аталанта» объявила о переходе Демирала из «Ювентуса»

Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере защитника «Ювентуса» Мериха Демирала. Клуб из Бергамо взял игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа. За аренду игрока «Аталанта» заплатит € 2,5 млн. А за дальнейший выкуп игрока придётся заплатить ещё € 25 млн. Кроме того, туринцы получат определённый процент от следующей продажи футболиста.

Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Ранее турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции. В минувшем сезоне он провёл 24 матча за «Ювентус», в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что турецкий футболист может перейти в дортмундскую «Боруссию».