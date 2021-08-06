«Аталанта» объявила о переходе Демирала из «Ювентуса»
Поделиться
Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере защитника «Ювентуса» Мериха Демирала. Клуб из Бергамо взял игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа. За аренду игрока «Аталанта» заплатит € 2,5 млн. А за дальнейший выкуп игрока придётся заплатить ещё € 25 млн. Кроме того, туринцы получат определённый процент от следующей продажи футболиста.
Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Ранее турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции. В минувшем сезоне он провёл 24 матча за «Ювентус», в которых сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что турецкий футболист может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Комментарии
- 6 августа 2021
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:22
-
18:10
-
17:59
-
17:55
-
17:48
-
17:24
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
15:06
-
14:44
-
14:38
Партнерский контент