«Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Уфой»

Сегодня, 6 августа, «Уфа» встретилась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.
Счёт в матче был открыт на 45+8-й минуте – полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти, назначенный за фол Дмитрия Баринова. Игрок «Локомотива» не только «привёз» одиннадцатиметровый в ворота своей команды, а и оставил её в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Несмотря на численное преимущество, «Уфа» не смогла удержать победу. Во втором тайме, на 73-й минуте, нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.
- 6 августа 2021
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:22
-
18:10
-
17:59
-
17:55
-
17:48
-
17:24
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
15:06
-
14:44
-
14:38