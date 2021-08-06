Орлов о конкурентах «Зенита»: «Динамо» в порядке, а «Спартак» важную роль играть не будет

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ. По словам Орлова, «Зениту», являющемуся действующим чемпионом страны, стоит опасаться московское «Динамо».

«Не будет «Спартак» в этом сезоне играть важную роль. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт.

«Динамо»? Да! Макаров сейчас к ним перешёл. И два сильных защитника у них. Лаксальта хотел взять «Зенит». И второй — Бальбуэна. «Динамо» в порядке. Тренер Шварц тоже хорошо работает.

В «Локомотиве» новое руководство, а тренер остался. Представляете, каково Николичу сейчас? Они же определяют кадровую политику. Пришёл глава агентского бюро Цорн. Звонили клубам, предлагали Смолова, Баринова, Миранчука. Представляете? Но Рангник потом сказал, что на Фёдора рассчитывают. Ну слава богу, хоть одного отбили», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».