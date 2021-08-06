Канадская футболистка, ставшая чемпионкой ОИ-2020, считает себя мужчиной

Канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером-чемпионом Олимпийских игр. Она в составе сборной Канады выиграла олимпийский турнир в Токио (Япония).

Ещё в 2020 году Куинн сообщила, что считает себя мужчиной. Но пока она так и не сделала операцию по смене пола, поэтому биологически Ребекка остаётся женщиной.

В финальном матче олимпийского футбольного турнира встретились женские сборные Канады и Швеции. Встреча проходила на стадионе «Ниссан» (Иокогама, Япония), её обслуживала бригада арбитров во главе с россиянкой Анастасией Пустовойтовой. Основное и дополнительное время финального матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась канадская команда – 2:3.