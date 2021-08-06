Николич – о ничьей в матче «Уфа» — «Локо»: я недоволен, не хочу ничего комментировать

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» (1:1). Весь второй тайм «Локомотив» играл в меньшинстве, удаление заработал Дмитрий Баринов.
«Я недоволен результатом, ничего не хочу комментировать. Хочу только поздравить команду с борьбой, и что у нас были силы вернуться в такую игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда, проделав такой путь. Я всё сказал», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 6 августа, «Уфа» встретилась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.
В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.
- 6 августа 2021
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