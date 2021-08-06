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Валерий Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России

Валерий Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России
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Новоиспечённый главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о нежелании защитника ЦСКА Марио Фернандеса продолжать выступления за национальную команду.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее, 4 сентября, сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).

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