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Стала известна реакция Агуэро на уход Месси из «Барселоны»

Стала известна реакция Агуэро на уход Месси из «Барселоны»
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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро был крайне недоволен тем, что его соотечественник Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом, сообщает TNTSportsAR. По данным источника, Агуэро очень зол на руководство «Барселоны» в связи со случившимся.

Накануне, 7 августа, «Барселона» официально объявила об уходе аргентинского нападающего, который на протяжении всей карьеры выступал за каталонский клуб.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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