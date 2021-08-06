Мать Романа Шишкина: Карпин заставлял моего сына есть одни ананасы

Ирина Шишкина, мать экс-футболиста «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Романа Шишкина, рассказала о взаимоотношениях сына с тренерами, которые встречались ему в карьере.
«Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил всё время, а Хиддинк называл его Шиша.
А вот с Карпиным отношения не сложились. За что сейчас, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала с Ромой, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, всё идёт, как по накатанному, всё хорошо — и тут бац тебе! А это надо было такому случиться, чтобы поставить мозги на место. Да, немножко он его там ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». И когда вся команда тренировалась на поле, он его до тренировок не допускал, и Рома тупо бегал вокруг поля. Просто сам, что мог, то делал. Не бывает худа без добра.
У каждого тренера своё видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы. Такая диета, вроде бы — что от них худеют. Сейчас на ананасы смотреть не может. Не покупает никогда. Наверное, переел», — приводит слова Шишкиной официальный сайт РФС.
- 6 августа 2021
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