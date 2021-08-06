Моратти: если бы появилась возможность подписать Месси, я бы сделал всё для этого
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Бывший президент «Интера» Массимо Моратти прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Накануне, 5 августа, «Барселона» официально объявила об уходе Месси. Сообщалось, что стороны были готовы подписать новый контракт, но из-за финансовых правил Примеры финализировать его не удалось.
«В мои дни если бы появилась возможность подписать Месси, я бы сделал всё, чтобы привести его в «Интер». Но времена изменились.
Я надеюсь, что «Интер» останется конкурентоспособным в любом случае. Я не знаю экономическую ситуацию в «Интере», не могу комментировать. Но в футболе были плохие времена ещё до пандемии коронавируса. С пандемией всё стало хуже. Вся система должна быть пересмотрена», — цитирует Моратти Football Italia.
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