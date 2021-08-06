«Тоттенхэм» объявил о переходе Кристиана Ромеро из «Аталанты»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о переходе центрального защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Футболист подписал контракт с английским клубом.
Ранее «Аталанта» выкупила Ромеро у «Ювентуса», заплатив за него € 16 млн. Что касается «Тоттенхэма», то СМИ сообщали, что англичане приобрели 23-летнего аргентинца за € 55 млн.
Сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» о покупке Ромеро за € 50 млн. Сам футболист, как сообщалось, был готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.
Права на Кристиана Ромеро принадлежали туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» с правом обязательного выкупа было рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне Ромеро вошёл в число лучших защитников Серии А. Он провёл 31 матч и забил два мяча.
- 6 августа 2021
-
22:54
-
22:47
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
21:45
-
21:39
-
21:24
-
21:08
-
20:51
-
20:44
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:22
-
18:10
-
17:59
-
17:55
-
17:48
-
17:24
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:32