«Тоттенхэм» объявил о переходе Кристиана Ромеро из «Аталанты»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о переходе центрального защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро. Футболист подписал контракт с английским клубом.

Ранее «Аталанта» выкупила Ромеро у «Ювентуса», заплатив за него € 16 млн. Что касается «Тоттенхэма», то СМИ сообщали, что англичане приобрели 23-летнего аргентинца за € 55 млн.

Сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» о покупке Ромеро за € 50 млн. Сам футболист, как сообщалось, был готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.

Права на Кристиана Ромеро принадлежали туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» с правом обязательного выкупа было рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне Ромеро вошёл в число лучших защитников Серии А. Он провёл 31 матч и забил два мяча.