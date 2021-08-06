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Пабло: у «Локомотива» дух команды, которая может стать чемпионом

Пабло: у «Локомотива» дух команды, которая может стать чемпионом
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Бразильский защитник «Локомотива» Пабло Насименто Кастро высказался после матча 3-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Это была очень сложная игра против команды, которая реально имеет играть в футбол и хорошо защищается. Мы играли второй тайм на одного игрока меньше, у нас было удаление. Вышли довольные с игры. По тому, как команда отдавалась игре и среагировала на удаление. Наша команда проявила силу характера, показала решительность, и это дух той команды, которая потенциально может стать чемпионом», — приводит слова Пабло «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 августа, «Уфа» встретилась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.

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