Игнатов рассказал, почему ему комфортно работать с Виторией в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о совместной работе с главным тренером команды Руем Виторией.

«Философия нынешнего тренера мне подходит: контроль мяча, игра в короткий и средний пас, открывания за спину. Это всё то, с чем я отлично знаком ещё с Академии: мы всегда играли в контроль, в прессинг, старались действовать с позиции силы. «Спартак» — команда, которая должна и с «Крыльями Советов», и с «Зенитом» играть первым номером.

Даёт ли свободу Витория в плане дриблинга? Да, но на своих ошибках я уже понял: в центре мяч лучше не передерживать. И, например, не делать лишний раз финт Зидана. Вот перед чужой штрафной — другое дело», — цитирует Игнатова пресс-служба «Спартака».