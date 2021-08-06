Игнатов рассказал, почему ему комфортно работать с Виторией в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о совместной работе с главным тренером команды Руем Виторией.
«Философия нынешнего тренера мне подходит: контроль мяча, игра в короткий и средний пас, открывания за спину. Это всё то, с чем я отлично знаком ещё с Академии: мы всегда играли в контроль, в прессинг, старались действовать с позиции силы. «Спартак» — команда, которая должна и с «Крыльями Советов», и с «Зенитом» играть первым номером.
Даёт ли свободу Витория в плане дриблинга? Да, но на своих ошибках я уже понял: в центре мяч лучше не передерживать. И, например, не делать лишний раз финт Зидана. Вот перед чужой штрафной — другое дело», — цитирует Игнатова пресс-служба «Спартака».
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