«ПСЖ» завершает подписание Месси. Трансфер может быть объявлен в ближайшие дни

Лионель Месси определился со своим будущим. Аргентинец станет игроком «Пари Сен-Жермен», об этом информирует журналист RMC Sport Мохамед Буафси в "Твиттере".

По сведениям источника, стороны согласовывают последние детали сделки. Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Парижане планируют закрыть эту сделку уже на выходных. В ближайшие часы отец Месси встретится с представителями французского гранда.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити», который раньше считался основным претендентом на Месси, не проявил заинтересованности в игроке. По аргентинцу работает только «ПСЖ».

Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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