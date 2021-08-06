«ПСЖ» завершает подписание Месси. Трансфер может быть объявлен в ближайшие дни

Лионель Месси определился со своим будущим. Аргентинец станет игроком «Пари Сен-Жермен», об этом информирует журналист RMC Sport Мохамед Буафси в "Твиттере".
По сведениям источника, стороны согласовывают последние детали сделки. Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Парижане планируют закрыть эту сделку уже на выходных. В ближайшие часы отец Месси встретится с представителями французского гранда.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити», который раньше считался основным претендентом на Месси, не проявил заинтересованности в игроке. По аргентинцу работает только «ПСЖ».
Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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- 6 августа 2021
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