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Бускетс с группой игроков «Барселоны» пришёл домой к Месси, чтобы попрощаться

Бускетс с группой игроков «Барселоны» пришёл домой к Месси, чтобы попрощаться
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс посетил бывшего одноклубника Лионеля Месси, сообщает Marca. По данным источника, Бускетс с группой футболистов пришёл домой к Месси, чтобы попрощаться с аргентинцем, который покинул команду.

Бускетса у дома Месси сфотографировали испанские журналисты. Вскоре Серхио опубликовал трогательное сообщение в своём «твиттере», обратившись к Месси.

«Я могу только поблагодарить тебя за то, что ты сделал для клуба и в частности для меня. Ты пришёл в клуб ещё ребёнком, а теперь являешься лучшим игроком в истории. Ты помог клубу достичь высот, которых он заслуживает. Ты сотворил историю, свою и командную. Мне повезло, что я взрослел и рос вместе с тобой в течение 13 сезонов», — написал Бускетс.

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