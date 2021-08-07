Агуэро может покинуть «Барселону» из-за ухода Месси, он готов подключить юристов

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро хочет покинуть каталонский клуб, утверждает Beteve.cat. По данным источника, аргентинский нападающий сильно разочарован тем, что его друг Лионель Месси не продлил контракт с «Барсой».

Теперь 33-летний нападающий, перебравшийся в «Барселону» в нынешнее межсезонье, вместе с юристами рассмотрит возможность изменения условий контракта. Сообщается, что Серхио готов покинуть команду. Он считает себя обманутым, так как ему обещали, что он будет играть в одной команде с Месси.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.