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«Челси» хочет закрыть сделку по трансферу Лукаку до конца недели

«Челси» хочет закрыть сделку по трансферу Лукаку до конца недели
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Руководство «Челси» рассчитывает завершить приобретение форварда «Интера» Ромелу Лукаку до наступления новой недели, утверждает The Athletic. По данным источника, лондонцы очень заинтересованы в возвращении бельгийского форварда. И в «Челси» рассчитывают, что Лукаку уже в ближайшее время присоединится к команде, чтобы подготовиться к новому сезону АПЛ, стартующему 13 августа.

Как сообщал Sky Sports, 28-летний футболист обратился к руководству нерадзурри с просьбой принять предложение лондонского клуба. Миланцы уже дважды отказали синим, но сумма в € 110-120 млн может их переубедить.

Ранее сообщалось, что Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год. Это в два раза больше его оклада в «Интере».

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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