«Челси» хочет закрыть сделку по трансферу Лукаку до конца недели

Руководство «Челси» рассчитывает завершить приобретение форварда «Интера» Ромелу Лукаку до наступления новой недели, утверждает The Athletic. По данным источника, лондонцы очень заинтересованы в возвращении бельгийского форварда. И в «Челси» рассчитывают, что Лукаку уже в ближайшее время присоединится к команде, чтобы подготовиться к новому сезону АПЛ, стартующему 13 августа.
Как сообщал Sky Sports, 28-летний футболист обратился к руководству нерадзурри с просьбой принять предложение лондонского клуба. Миланцы уже дважды отказали синим, но сумма в € 110-120 млн может их переубедить.
Ранее сообщалось, что Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год. Это в два раза больше его оклада в «Интере».
Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.
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