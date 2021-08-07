Салихова объяснила, почему «Спартак» не взял игрока, о переходе которого договорился Попов

Зарема Салихова объяснила, почему московский «Спартак» отказался покупать защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтьеля, о приобретении которого договорился бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов.

«Просто нам этого игрока предложили за € 5 млн в обход нашего же спортивного директора», — написала Салихова в своём телеграм-канале, прикрепив скриншот с предложением услуг Монтьеля.

Напомним, ранее Попов рассказал, что полноценно договорился о трансфере с агентом Монтьеля за € 10 млн и пошёл утверждать сделку с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, но получил решительный отказ. По словам Попова, в отказе покупать Монтьеля Федун сослался на мнение бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско, который в личной беседе не советовал тому обращать внимание на этого футболиста.

Позже Попов заявил, что эта история стала «последней каплей». Он также сказал, что «не собирается быть терпилой» и покинул свою должность в «Спартаке».