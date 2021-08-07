Брат владельца «ПСЖ» объявил о завершении переговоров с Месси

Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» Тамим бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», — написал Халифа Бен Хамад Аль Тани в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой € 50 млн за сезон.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.