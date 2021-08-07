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Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины

Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины
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Специалист Сергей Ребров будет главным тренером сборной Украины после ухода с этого поста Андрея Шевченко. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, контракт с Ребровым будет подписан на два года. 47-летний специалист будет тренером сборной в отборе на ЧМ-2022 и Евро-2024. Соглашение может быть продлено ещё на год после итогов отбора на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что в соглашении Реброва с «Аль-Айном» из ОАЭ прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Финансовые условия, предложенные УАФ, почти не будут отличаться от тех, которые предлагались Андрею Шевченко — около € 2 млн.

Напомним, 1 августа стало известно об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

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