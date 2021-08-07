Альба — Месси: ты не только величайший игрок в истории, но и необыкновенная личность

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в своем аккаунте в «Инстаграме» попрощался с бывшим капитаном команды Лионелем Месси.

«Какая привилегия — иметь возможность разделить эти девять сезонов вместе с тобой. Какие прекрасные моменты мы пережили, какие трудности преодолели. Мне посчастливилось увидеть твой первый гол в 2005 году в матче с «Альбасете» на «Камп Ноу», и я никогда не думал, что однажды у нас будет такое взаимопонимание. Как сильно я буду скучать по нашим перепасовкам!

Ты не только величайший игрок в истории футбола, но и необыкновенная личность. Друг, спасибо от всего сердца за всё, что ты подарил клубу, за твою дружбу, за твою поддержку в тёмные дни, за прожитые вместе великие моменты, которые навсегда останутся в нашей памяти. Я желаю тебе и всей твоей семье всего наилучшего в вашем новом приключении. Крепко обнимаю. Я люблю тебя, брат», — написал Альба.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.