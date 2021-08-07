«Крылья Советов» близки к подписанию защитника из Нидерландов Бейла
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Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время могут подписать правого защитника нидерландского клуба «Эммен» Гленна Бейла. Об этом сообщает Voetbalprimeur.nl.
По информации источника, соглашение между клубами почти достигнуто, а сумма трансфера составит € 200 тысяч. Сообщается, что 26-летний игрок подпишет с «Крыльями» долгосрочный контракт. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.
«Эммен» в прошлом сезоне выступал в высшем дивизионе Нидерландов, но в итоге вылетел.
«Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В новом сезоне РПЛ «Крылья» уже провели два матча, но набрать очки в них не смогли.
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