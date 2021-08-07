Карпин опроверг слухи об уходе Марио, «ПСЖ» завершает трансфер Месси. Главное к утру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг слухи об уходе из национальной команды Марио Фернандеса, а французский «ПСЖ» завершает сделку по переходу Лионеля Месси — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Валерий Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России.
2. «ПСЖ» завершает подписание Месси. Трансфер может быть объявлен в ближайшие дни.
3. Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио.
4. Сергей Карасёв будет судить Суперкубок УЕФА.
5. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Уфой».
6. «Зенит» продвинулся в переговорах по Клаудиньо.
7. «Аталанта» объявила о переходе Демирала из «Ювентуса».
8. Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ.
9. Норвежская гандболистка раскритиковала судей после поражения от России на Олимпиаде.
10. США обыграли Францию и завоевали золото Олимпиады в баскетболе.
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