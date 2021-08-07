Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карпин опроверг слухи об уходе Марио, «ПСЖ» завершает трансфер Месси. Главное к утру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг слухи об уходе из национальной команды Марио Фернандеса, а французский «ПСЖ» завершает сделку по переходу Лионеля Месси — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Валерий Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России.

2. «ПСЖ» завершает подписание Месси. Трансфер может быть объявлен в ближайшие дни.

3. Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио.

4. Сергей Карасёв будет судить Суперкубок УЕФА.

5. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Уфой».

6. «Зенит» продвинулся в переговорах по Клаудиньо.

7. «Аталанта» объявила о переходе Демирала из «Ювентуса».

8. Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ.

9. Норвежская гандболистка раскритиковала судей после поражения от России на Олимпиаде.

10. США обыграли Францию и завоевали золото Олимпиады в баскетболе.