Экс-игрок «Зенита» Молло перешёл в клуб из 4-го дивизиона Франции
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло стал игроком «Йера», сообщает пресс-служба французского клуба на странице в «Твиттере». 32-летний футболист перешёл в «Йер» на правах свободного агента.
Последним клубом Молло был «Панатинаикос». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах чемпионата Греции и отдал одну результативную передачу.
Молло на протяжении нескольких лет выступал за «Крылья Советов» и «Зенит». Всего в РПЛ полузащитник провёл 49 матчей, забил шесть мячей и сделал 11 голевых передач. Ранее Молло играл за такие клубы, как «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси», «Сент-Этьен», «Фулхэм» и другие команды.
«Йер» выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции.
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