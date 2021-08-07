Кан и Хёнесс хотят вернуть Рибери в «Баварию»

Полузащитник Франк Рибери может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает L'Equipe.



По информации источника, французский футболист индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Отмечается, что председатель правления «Баварии» Оливер Кан и почётный президент Ули Хёнесс хотят вернуть Рибери в мюнхенский клуб.



Напомним, Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2019 год. В составе немецкого клуба полузащитник — чемпион Германии (сезон-2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), обладатель Кубка (сезон-2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018) страны, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013). Последним клубом Рибери была «Фиорентина».

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