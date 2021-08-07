Главный тренер «Уфы»: с «Локомотивом» было попроще играть, чем с «Динамо» и ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«Мы в предыдущих двух матчах тоже достойно выглядели, но где-то не хватало удачи, могли набирать очки. Не было никаких упаднических настроений. Настраивались на «Локомотив», они хорошая, играющая команда, и в какой-то степени нам было попроще играть с ними, чем с «Динамо» и с ЦСКА, которые выбирали контратакующую игру. Немножко видоизменили схему, дали разные функции. Хорошо вошли в игру с «Динамо» Касинтура и Агаларов. К сожалению, у нас Жамалетдинов получил травму на предыгровой, он тоже планировался, но так вышло. За счёт изменений, за счёт свежей крови удалось, скажем так, сдвинуться с мёртвой точки», — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».
В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.
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