Хамес Родригес: Месси должен перейти в «Ювентус» и играть с Роналду

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес отметил, что нападающему Лионелю Месси, покинувшему «Барселону», следует присоединиться к «Ювентусу».



«Месси должен перейти в «Ювентус» и играть с Криштиану Роналду. Это будет бомба. Многие болельщики мечтают увидеть, как эти два футболиста играют в одной команде. Стоит признать, что футбол сильно изменился, и Месси, покидающий «Барселону», — очередное подтверждение этому», — приводит слова Родригеса Marca.



Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.