«Арсенал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 7 августа, состоится матч «Арсенал» Т — «Крылья Советов». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
В двух предыдущих турах тульский «Арсенал» проиграл «Локомотиву» (1:3) и казанскому «Рубину» (0:3). «Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) и «Спартаку» (0:1).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и стали чемпионами, благодаря чему вновь вернулись в РПЛ.
- 7 августа 2021
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