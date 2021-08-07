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«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Лионеля Месси

«ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Лионеля Месси
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«Пари Сен-Жермен» может задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, французский клуб арендовал сооружение на 10 августа. Напомним, в 2017 году «ПСЖ» использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара. Ранее сообщалось, что парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой € 50 млн за сезон.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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