«Спартак» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 7 августа, состоится матч «Спартак» — «Нижний Новгород». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и обыграл «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы.