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Маркевич принял решение покинуть свой пост в Украинской ассоциации футбола

Маркевич принял решение покинуть свой пост в Украинской ассоциации футбола
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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич принял решение завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.

«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмёрке лучших, молодёжная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.

Однако после окончания чемпионата Европы меня всё чаще преследовала мысль, что я ещё не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать», — цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

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