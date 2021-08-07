Марсель Забитцер попросил «РБ Лейпциг» продать его в «Баварию»

Полузащитник Марсель Забитцер принял решение не продлевать контракт с «РБ Лейпцигом», который истекает летом 2022 года, сообщает спортивный журналист Николо Скира. Игрок попросил, чтобы его продали в «Баварию», с которой он уже согласовал условия личного контракта.



Забитцер является капитаном «РБ Лейпциг». За немецкий клуб он выступает с 2014 года. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Ред Булл Зальцбург», «Рапида» и «Адмира Ваккер». Контракт Марселя с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.